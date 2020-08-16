بشأن الحكام.. خبر صادم عن إدارة قمة الأهلي والزمالك

16 أغسطس 2020 - 01:30 م

استبعدت لجنة الحكام، باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد وعزب حجاج، حكام سويسرا وفرنسا من إدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها السبت المقبل في الدوري.







وخاطبت اللجنة جميع اتحادات أوروبا التي تطبق تقنية الفيديو باستثناء فرنسا وسويسرا نظرًا لأن مدربي الأهلي والزمالك من البلدين، باتريس كارتيرون مدرب الزمالك من فرنسا، ورينيه فايلر مدرب الأهلي.





وفضلت اللجنة استبعاد حكام البلدين منعًا لأي شبهة مجاملات لصالح أي طرف خلال المباراة. تقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في تمام التاسعة مساءً على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الـ21 من بطولة الدوري الممتاز.

