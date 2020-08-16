رد غير متوقع من قرقاش على مسؤول خليجي.. وصفه بهذا الشيء

16 أغسطس 2020 - 01:06 م

وصف أنور قرقاش وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية مسؤولا خليجيا، بالتآمر عقب قيام الأخير بتغريد العديد من التدوينات.

ووجه قرقاش رسالة بدأها ببيت من الشعر قائلا :" لَو كانَ لَومُكَ نُصحاً كُنتُ أَقبَلُهُ.. لَكِنَّ لَومَكَ مَحمولٌ عَلى الحَسَد".

وأضاف 12 تغريدة من مسؤول خليجي سابق استهلها بأنه لا يريد أن يعلّق، مسؤول خلافي ارتبط اسمه بالتآمر وهو في تغريداته يبحث عن دور ويتحسر على انهيار مشروعه .

ولم يصرح قرقاش باسم المسؤول الخليجي، حيث تبادل رواد تويتر ردود فعلة واسعة حول إبرام الإمارات مع إسرائيل اتفاقية سلام.

يذكر أن قرقاش كان قد صرح شبكة "CNN " حول تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، أنه يجب على الفلسطينيين استغلال هذه الفرصة، منوها أنه "لدى إسرائيل فرصة لخلق ثقة حقيقية مع اقتصاد عربي كبير".