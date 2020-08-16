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الكويت .. يخلع ملابسه داخل مسجد " السبب صادم"
الكويت .. يخلع ملابسه داخل مسجد " السبب صادم"

عبد القادر وحيد

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الكويت

مسجد

يخلع ملابسه

في واقعة غريبة تفاجأ بها المصلون، أقدم وافد من دولة عربية على خلع ملابسه داخل مسجد بالكويت.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية فقد ألقت الشرطة الكويتية القبض على وافد من جنسية عربية، والذي قام  بخلع ملابسه داخل مسجد في منطقة صباح السالم تحت تأثير مادة مخدرة.

ونقلت صحيفة الراي الكويتية عن مصدر أمني اليوم الأحد أن أحد العاملين بالمسجد أبلغ الشرطة بوجود شخص تجرد من ملابسه داخل المسجد، منوها أنه في حالة مضطربة وغير متزن.

وأفاد المصدر أن رجال الأمن انتقلوا إلى المسجد، حيث تمت السيطرة على الوافد،  وإحالته إلى القضاء بتهمة انتهاك حرمة دور العبادة.

وأشار إلى أن التحقيقات مع المتهم كشفت أنه لا توجد دوافع دينية وراء إقدامه على فعلته، وأن ما جرى كان نتيجة تعاطيه مادة يشتبه في أنها مخدرة تسببت في إقدامه على خلع بملابسه.


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