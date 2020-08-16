الرئيس عن "كورونا": "الموضوع مكنش حاد أوي"

16 أغسطس 2020 - 12:43 م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة نجحت نجاحا كبيرا في مواجهة أزمة "كورونا" مضيفًا: "الموضوع مكنش حاد أوي.. النسب تحسنت بشكل جيد ولكن هذا لا يمنعنا من الاهتمام والتحفظ".

وأضاف خلال كلمته في افتتاح محطة "عدلي منصور": "هذا لا يمنعنا من الاهتمام والتحفظ وإحنا حاضرين ونرتدي الكمامات ومن فضلكم عاوزين نوصل لصفر إصابات ونحافظ عليه".

وأكد الرئيس: "الفيروس حساس ويجب أن ندرك أنه لن يكون هناك أي تهاون مع الفيروس لأن ذلك سينعكس علي المجتمع.. الإصرار والثبات علي الموقف كمواطنين وأجهزة الدولة للحفاظ علي عدم التأثر الصحة العامة بمصر بشكل كبير خاصة في ظل اقتراب المدارس وفصل الشتاء وعلي وسائل الإعلام التأكيد علي التحفظ والإجراءات الوقائية وعدم الزحام" .

كما وجه الرئيس الشكر لكل القائمين علي المشروعات القومية مضيفا: "من يعمل بقطاعات البنية الأساسية في مصر حتى الآن لا يقل عن 5 مليون عامل ولن نتوقف ومستمرون بنفس الحجم و أكثر وسنبذل مجهود أكبر في كل القطاعات لتحقيق ما نتمناه" .

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية .