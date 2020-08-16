تصريحات مهمة للرئيس عن مخالفات البناء

متابعات- أمينة عبد العال
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه مد مهلة دفع مبلغ جدية التصالح في مخالفات البناء من أجل المواطنين مضيفا: "أرجو الشهر اللي تمت إضافته للمواطنين مرة أخري عشان جدية التصالح بنهاية الـ 6 شهور اللي حددناها هتطلع خريطة فيها أحياء لن يسمح بالبناء فيها مرة أخري ، وأحياء سيتم السماح فيها بدور أو اثنين فقط".
وأضاف الرئيس خلال كلمته في افتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث من مترو الأنفاق: "ده أمر منقدرش نتهاون فيه كدولة وإلا الكلام بنقوله مش هايبقي فيه وسيلة تانية لتحسين الطرق والزحام مش ممكن نتحمله أكثر من كدة.. الـ 6 شهور عبارة عن تقييم وهتطلع قرارات".
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية .
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