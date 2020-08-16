قادة برشلونة يختارون تشافي لقيادة الفريق

16 أغسطس 2020 - 12:26 م

اختار قادة نادي برشلونة الإسباني بقيادة النجم الدولي الأرجنتيني ليو ميسي والمدافع الدولي الإسباني جيرارد بيكيه بالإضافة إلي الحارس الدولي الألماني اندريا تير شتيجن " تشافي هيرنانديز" لاعب الفريق السابق والمدير الفني الحالي لنادي السد القطري على تولي مهمة تدريب النادي الكتالوني.







ورفض اللاعبون بشدة فكرة تولي المدرب الأرجنتيني والمدير الفني السابق لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي بوتشيتينيو تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة كما ذكرت العديد من الصحف الأسبانية.





وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن كل من تشافي هيرنانديز وكومان بالإضافة إلي بوشيتنيو هما الأقرب لتولي قيادة نادي برشلونة خلال الفترة المقبلة بعد أن يتصدر قرار إقالة المدرب كيكي سيتين بسبب سوء النتائج.







ومن المقرر أن يعلن نادي برشلونة الإسباني خلال الساعات القليلة القادمة إقالة كيكي سيتين من تدريب الفريق بعد تعرض النادي لهزيمة قاسية أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 8 / 2 فى دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

