الرئيس: "عملنا مشاريع بتريليون جنيه ومش عايزينكم تسددوها"

16 أغسطس 2020 - 12:22 م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "مش سايبين حاجة في مصر مبنشتغلش فيها بكل القطاعات .. كل قطاع بنتكلم فيه تجد الرقم يقترب من تريليون جنيه ".

وأضاف الرئيس خلال كلمته في افتتاح محطة "عدلي منصور": "حجم الإنشاءات التي تمت في جميع القطاعات تقدر بالمليارات، لافتا إلي أن حجم الأعمال التى تتم بتمويل ضخم والدولة حريصة علي تحسين حياة الناس في كل القطاعات ".

وأكمل الرئيس موجها كلمته للشعب: "عملنا الحاجات دي بقروض وتمويل إحنا مش عاوزينكم تسددوا القروض دي وفوايدها.. إحنا بس عايزين مصاريف التشغيل والحفاظ على المرافق وإلا نبقي بنبيع لكم الوهم".

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية .