  • الأحد 16 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر11:30 م
Advertisements
بحث متقدم
السيسي وسلمان

بيان مصري قوي دعمًا للسعودية

وافدين في الكويت

الكويت تقرر إنهاء عمل جميع الوافدين من هذه الفئة العمرية

ماليزيا تمنح شيخ الأزهر جائزة الشخصية الإسلامية الأولى في 2020

ماليزيا تمنح شيخ الأزهر جائزة الشخصية الإسلامية الأولى في 2020

كامل الوزير

بعد زيادتها.. وزير النقل يعلن الأسعار الجديدة لتذاكر مترو الأنفاق

وزير التعليم العالي

"التعليم العالي": دواء بـ20 جنيهًا يدمر كورونا

أرشيفية

«داعش» قد يعمل على تسريع الموجة الثانية العالمية من كورونا

الدولار

الدولار يحقق مفاجأة أمام الجنيه اليوم الأحد

محمد صلاح

مفاجاه من "يوفنتوس" لضم "صلاح"

ضاحي خلفان نائب شرطة دبي

عبر قناة إسرائيلية.. خلفان يفجر مفاجأة عن اغتيال المبحوح

مشيخة الأزهر الشريف

بيان غاضب من الأزهر بعد إضرام النار في مسجد "السلام"

قرار جديد من الخطيب بشأن أزمة رمضان صبحي

الرياضة

الكابتن محمود الخطيب
الكابتن محمود الخطيب

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

قرار جديد من إيهاب جلال بشأن مصابي كورونا بالمقاصة

#

قرار جديد من "الجبلاية" بشأن كأس مصر

#

قرار جديد من المحكمة بشأن عبير بيبرس

#

قرار جديد من "الجبلاية" بشأن بطل الدورى

صدى البلد

الخطيب

رمضان صبحى

هانى حتحوت

رفض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، أى تدخل لإقناع رمضان صبحي، بالبقاء في القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

وأكد الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك بعض الوسطاء عرضو على الخطيب ، التواصل مع رمضان صبحي لإقناعه بالبقاء في الأهلي وعدم الانتقال إلي صفوف فريق لبيراميدز.

وأضاف حتحوت قائلا : " أن محمود الخطيب ، رفض أى تدخل أي شخص لإقناع صبحي، بالبقاء لا سيما أن الأهلي سيضطر لدفع أموال طائلة تتسبب فى إثارة الفتنة بين اللاعبين داخل غرفة الملابس".

ويذكر أن قام رمضان صبحي بالتوقيع لبيراميدز على عقود انضمامه لمدة 3 مواسم وحصل على 60 مليون جنيه مقدم تعاقده على أن يحصل على 10 ملايين جنيه كل موسم. وشارك رمضان في 9 مباريات فقط بالموسم الحالي مع الأهلي بسبب الإصابة وسجل 5 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

يا بيروت

فراج إسماعيل

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» كورونا ينتشر بين بائعات الهوى ويثير مخاوف في إسبانيا
» الشرطة البريطانية تحذر من حبوب «دونالد ترامب»: خطر على الصحة
» بيان مصري قوي دعمًا للسعودية
» أفضل الأطعمة التي تعزز الحالة المزاجية.. تعرف عليها
» الوزير: الرئيس اتخذ هذا القرار حفاظًا على أرواح المواطنين
» كورونا يسجل أسوأ حصيلة يومية في المغرب
» الوزير: السيسى استخرج اشتراك مترو مدى الحياة ورفض ياخده غير لما يدفع ثمنه
» دخلت أرضًا زراعية لقضاء حاجتها.. فاغتصبت وقتلت
» قرار عاجل من الأهلي بشأن شريف إكرامي
» الخميس فتح باب الترشح لنقيب القراء
» رسالة مؤثرة من طفل والده محبوس لأجل غير مسمى بسبب سرقة هاتف

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:57 ص

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة