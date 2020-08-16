الرئيس يرحب بـ"عدلي منصور": شخصية وطنية عظيمة

16 أغسطس 2020 - 12:12 م

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمستشار عدلي منصور مضيفًا: "الرئيس عدلي منصور شخصية وطنية عظيمة كان له دور عظيم في أصعب المراحل التي مرت علي مصر مؤكدا أن التحديات و المشكلات كثيرة والحكومة عليها أعباء كبيرة خلال تلك المرحلة ".

وهنأ الرئيس خلال كلمته بافتتاح محطة عدلي منصور الشعب المصري بالعام الهجري الجديد .

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية .