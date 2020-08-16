صلاح يشارك بمران ليفربول الأول استعدادا لموقعة أرسنال

16 أغسطس 2020 - 12:08 م

شارك النجم المصري محمد صلاح في تدريبات فريقه ليفربول الإنجليزي أمس وذلك خلال المعسكر الذي يقيمه في النمسا.







وتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم في النسخة الماضية بعد غياب طويل استمر لأكثر من 3 عقود.







وقاد يورجن كلوب يورجن أول تدريب في النمسا بعد وصول أعضاء الفريق واللاعبين إلى هناك من أجل الاستعداد للموسم المقبل.





ويلتقي ليفربول مع أرسنال يوم 29 أغسطس الجاري على ملعب ويمبلي في بطولة الدرع الخيرية التي تبدأ بها الموسم الكروي الجديد في إنجلترا.







وكان صلاح نشر صورة له من التدريبات وهو يستعرض مهارته ، ليعلن جاهزيته للموسم المقبل، حيث أنهى الموسم الماضي بتسجيل 19 هدفا في الدوري الإنجليزي.

