الرئيس :" عايزين نعمل حاجة حلوة لشعبنا "

متابعات- أمينة عبد العال
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تطور شبكات الطرق من أجل تقديم خدمة مميزة للمواطنين مضيفا :" عايزين نعمل حاجة حلوة لشعبنا و أهلنا علشان نساعدهم ونريحهم مش بس عشان يتحرك علي الطريق".
و أضاف الرئيس أثناء كلمته خلال افتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق :" عايزين نبني ونعمل بلدنا ونبقي فرحانين بيها .. أنا مش ضد إن الناس تبني .. عايزين نبني ونعمر ".
و أكمل الرئيس :" لابد من مواجهة التعديات لأن تكاليفه كبيرة جدا علينا مؤكدا لن نترك محور المحمودية هكذا وهنيجي علي نفنسنا ونعمل ده حتى لو كانت التكلفة كبيرة " .
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