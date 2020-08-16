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في عمر الـ 16 عاما.. صورة نادرة لشويكار بفستان الزفاف

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في عمر الـ 16 عاما.. صورة نادرة لشويكار بفستان الزفاف
في عمر الـ 16 عاما.. صورة نادرة لشويكار بفستان الزفاف

عبد القادر وحيد

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صورة نادرة

فستان الزفاف

شويكار

انتشرت صورة نادرة على وسائل التواصل الاجتماعي  للفنانة شويكار مع زوجها الأول حسن نافع الجواهرجي الذي توفي بعد عامين فقط من الزواج بعد أن أنجبت منه ابنتها منة الله.

 وكان عمر الفنانة الراحلة شويكار حين توفي زوجها 18 عاما فقط، حيث لقبت "شويكار" بالأم المثالية وهي في عامها العشرين، إذ كانت تعمل وتدرّس وتربي ابنتها.

وقد رحلت الفنانة شويكار عن عالمنا، عن عمر ناهز 85 عاما، بعد أزمة صحية تعرضت لها مؤخرا.

ونعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، الفقيدة، حيث قالت في بيانها: "وفاة الفنانة الكبيرة شويكار، رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

وقد أعلن محمد المهندس، نجل الفنان فؤاد المهندس، أن عزاء الفنانة الراحلة شويكار، سيقتصر على أسرتها فقط بالمدافن.


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