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هزّت الهرم.. جثة سيدة مقطعة داخل ثلاجة

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هزّت الهرم.. جثة سيدة مقطعة داخل ثلاجة
هزّت الهرم.. جثة سيدة مقطعة داخل ثلاجة

عبد القادر وحيد

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الهرم

جثة سيدة

مقطعة

داخل ثلاثجة

عثرت القوات الأمنية على أجزاء آدمية لجثة سيدة مقطعة داخل ثلاجة بمنطقة الهرم ، وتم التحفظ عليها.

وكانت الجهات المختصة قد أخطرت، لمباشرة التحقيق والتي قررت عرض السيدة على الطب الشرعى لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، ومعرفة تاريخ الجريمة.

كما طلبت القوات تحريات المباحث حول الواقعة ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وبدأ فريق البحث فى مناقشة أسرة الضحية للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتواصل القوات تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.

وبحسب ما نقلته الوطن عن مصادر فإن أسرة الضحية اتهمت الزوج بارتكاب واقعة قتل ابنتهم وتقطيعها ووضعها فى أكياس بلاستيك داخل ثلاجة.

وأضافت المصادر أن الزوج يعمل جزارا وكان على خلافات مع الضحية وتم التحفظ عليه واقتياده إلى قسم الشرطة لمناقشته حول الاتهامات المنسوبة إليه.


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