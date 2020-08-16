رد غير متوقع من مذيعة بي إن سبورت على كاتب سعودي شهير

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أخبار السعودية

تركي الحمد

مذيعة بي إن سبورت

الأفندي

عقب تدوينته عن قرار الإمارات بإبرام اتفاق السلام مع إسرائيل، وجهت الإعلامية الجزائرية آنيا الأفندي ردا غير متوقع للكاتب السعودي تركي الحمد.

وقالت الأفندي في تدوينة لها على حسابها في تويتر :"وأنا أرى عنوان مسرحية ريا وسكينة مناسب أكثر".

جاء هذا في ردها على تركي الحمد الذي كتب في تدوينة سابقة:"  انتهى الدرس يا غبي، مسرحية من بطولة محمد صبحي، محمود المليجي، وتوفيق الدقن، 1975". وتابع: أرى أن عنوان هذه المسرحية يعبر بشكل كبير عن خطوة الإمارات الشجاعة في التطبيع مع إسرائيل، وكأنها تقول ذلك لتجار القضية..نعم..انتهى الدرس يا غبي".

كما ر د الحمد على الأكاديمية وأستاذة العلوم السياسية ابتسام الكتبي قائلا :" تتعامى عنه هذه الماكينة؟وهل كانوا أساسا من المبصرين؟ثم ليس عليك أن تبرري الموقف الإماراتي سيدتي الكريمة، بالحكاية المعتادة حول القضية،التي طبع أصحابها قبل أي أحد آخر،طالما كانت مصلحة الدولة الإماراتية تستلزم ذلك،ففي النهاية،إسرائيل قوة إقليمية تجاهلها يعني دفن الرؤوس في الرمال".

وكانت الكتبي قد كتبت على حسابها في تويتر قائلة  : " هذا الموقف الإماراتي العروبي سوف تتعامى عنه الماكينة الإعلامية الإخوانية والقطرية والتركية المضلِلة، وستتشدق بالتطبيع، متناسية تضحية الإمارات من أجل صون الأرض الفلسطينية والحق الفلسطيني".


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