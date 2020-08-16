وفاة أرملة ماركيز في المكسيك

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متابعات- أمينة عبد العال

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المكسيك

مكسيكو

ماركيز

#مرسيدس_بارشا

توفيت مرسيدس بارشا أرملة وملهمة الروائي الكولومبي جابريل جارسيا مراكيز عن عمر 87 عاما مساء أمس في العاصمة مكسيكو حسبما أعلنت وزارة الثقافة في المكسيك .

وغردت وزيرة الثقافة المكسيكية، إليكاندرا فراوستو ، علي " تويتر " قائلة: تلقيت بحزن كبير نبأ وفاة مرسيدس بارشا.. 
 تعازينا الحارة .

ولم يتم الإعلان عن سبب وفاتها إلا وسائل إعلامية كولومبية ذكرت أنها كانت تعاني من مشاكل تنفسية .

جدير بالذكر أن جارسيا ماركيز نال جائزة نوبل للأدب عام 1982 وولد في أراكاتاكا في كولومبيا عام 1927، وتزوج مرسيدس في عام 1958 وعاشا معا حتى  توفي 2014 في مكسيكو .


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