وفاة أرملة ماركيز في المكسيك

متابعات- أمينة عبد العال
توفيت مرسيدس بارشا أرملة وملهمة الروائي الكولومبي جابريل جارسيا مراكيز عن عمر 87 عاما مساء أمس في العاصمة مكسيكو حسبما أعلنت وزارة الثقافة في المكسيك .
وغردت وزيرة الثقافة المكسيكية، إليكاندرا فراوستو ، علي " تويتر " قائلة: تلقيت بحزن كبير نبأ وفاة مرسيدس بارشا..
تعازينا الحارة .
ولم يتم الإعلان عن سبب وفاتها إلا وسائل إعلامية كولومبية ذكرت أنها كانت تعاني من مشاكل تنفسية .
جدير بالذكر أن جارسيا ماركيز نال جائزة نوبل للأدب عام 1982 وولد في أراكاتاكا في كولومبيا عام 1927، وتزوج مرسيدس في عام 1958 وعاشا معا حتى توفي 2014 في مكسيكو .
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