مذيع بقناة الأهلي يكشف أسرار "مرعبة" عن دور إكرامي في رحيل رمضان صبحي

16 أغسطس 2020 - 08:11 ص

كشف محمد فارس - المذيع بقناة الأهلي - تفاصيل وصفها بـ"المرعبة" فيما يخص دور حارس الأهلي شريف إكرامي في رحيل رمضان صبحي عن الأهلي.



وقال فارس في تدوينة عبر فيس بوك: كل يوم تفصيلة مرعبة جديدة تخص دور الحارس الأبن اللي حمل شارة القائدة دون استحقاق واللي جمهور الأهلي صبر عليه وقال انه ينفع يكون كادر بعد الاعتزال مع ان مواقفه داخليًا كانت في صف كل لاعب موقفه سلبي مع الأهلي هو اللي كتب بيان فتحي وقاله ملكش دعوة هخرجك خروج أمن وهو اكتر لاعب روج جوا الفريق ان عبدالله هو اللي كان على حق واتقاله من لاعب اصغر منه ولسه جديد على النادي عيب يا كابتن لو ده موقفك احتفظ بيه لنفسك ومتسخنش اللاعيبة.



وأضاف: على فكرة انا معنديش مشكلة انك يكون لك دور في الصفقة بس عندي مشكلة كبيرة اوي اوي بأنك تكون فاكرنا مغفلين كجمهور وانك هتعرف تكسب من كل الاتجاهات وانك تقعد وتتفاوض وتقنع طرف وتيجي تقول للطرف التاني انا معرفش حاجة وفاكر انك بكرة بتاعك هيكون في النادي ككادر . لا انت مخرجتش لا فتحي ولا رمضان خروج أمن وانت نفسك مش هتخرج خروج أمن لان الكادر الأهلاوي لو مش منتمي يبقى خنجر في ظهرك. فعلا اوعى تثق في واحد في يوم حط جزمته في وش جمهوره.



وأضاف:بيان شريف اكرامي وفر على الواحد حاجات كتير جدا لانه حسم قصة شريف في اللي اهم اصلا من لقطة رمضان .



1- شريف قال نصاً " كنت أول الداعمين بشدة لرمضان منذ أربع سنوات لبدء مشواره الاحترافي رغم معارضة البعض داخل النادي بسبب التوقيت ولرغبتهم في استمراره داخل الفريق لتحقيق أقصى استفادة فنية من اللاعب وهذا خلاف مقبول" لو شريف مكتبش غير دي فكانت دي كفاية اني اعرف بالتبعية ازاي رمضان صبحي وصل للوضع ده. متخيلين ان كابتن النادي الأهلي بيقول انه كان بيحرض اللاعب على الاحتراف وداعم لتركه النادي وانه يسيب الفريق في وقت النادي كان محتاج فيه اللاعب. حد متخيل ان كابتن الفريق اللي تفكيره كده وصل اللاعبين تكون قراراتهم ازاي . انت يا شريف مش السبب من دلوقتي انت السبب من زمان اوي. والأهم يعني ايه اختلاف بينك كلاعب وبين النادي في قرار مصير لاعب اخر هو اللاعب مفترض يكون عنده انحيازات غير مصلحة الفريق والجمهور واهدافهم !



2- شريف كتب " ومنذ عامين كنت أول الرافضين لمبدأ عودة رمضان داخل مصر، برغم حبي للأهلي وعلمي باحتياج النادي له حينها سواء بالإعارة أو البيع لكن حرصي على مستقبله الفني كان الدافع الأساسي للرفض" لتاني مرة اللاعب بيوضح أولوياته ومصلحة الأهلي عنده ترتيبها ايه. شريف شايف ان حتى لو الأهلي محتاج رمضان ولو مصلحة الاهلي في ضمه فهو ضد ده ومع استمرار اللاعب برا لان مصلحة اللاعب كانت عند شريف اهم من احتياج النادي اللي بيلعب فيه. هل في مشجع منتمي ممكن تكون دي مشاعره تجاه ناديه



3- شريف كتب ان الأهلي عشان فشل في التعاقد مع رمضان فدور على كبش فداء ده هنا كمان بتقييم الادارة والنادي طيب ليه مكنتش موضوعي وتقولنا هو لما اكبر مسؤول في النادي يقعد مع رمضان ويقوله قرارك ايه ويقوله لو مفيش احتراف وعروض اوروبية عند النادي برا انا معاكم يا كابتن. فيتقاله يعني نخلص برا ؟ . يتقال خلصوا وانا قصتي هنا مفيش اختلاف على اي فلوس . يتعمل لرمضان اكبر عقد في تاريخ النادي واي لاعب مصري. فلما الاهلي يقوله انه خلص مع هادرسفيلد وتعالى وقع فيقول انا هختار تأمين مستقبلي ب 30 مليون زيادة . ليه يا شريف لما شوفت ده فشل مشوفتش اللي عمله رمضان عدم احترام للنادي وتلاعب بينا وانه طمع ليه يا شريف مقولتش ده ؟ . ليه مقولتش حرام ياخد مقابل اعلان وهو مش هيكمل مع الأهلي !





4- شريف كتب " ما يُدار في نطاق العائلة لا مجال للحديث عنه أو مناقشته إعلامياً، وأياً كان قرار رمضان فسيظل أخي الأصغر الذي أعتز به دائماً وسواء اتفق قراره مع رغبتي أم لا، فسوف أكون أول الداعمين له، فلا مجال للمزايدات على حبي وإخلاصي للأهلي واحترامي لجمهوره، ولكن يبقي رباط العائلة هو الأولوية. " هنا بقى دي الرسالة اللي شريف متسق فيها مع نفسه واحد كان بيشجع رمضان يسيب الاهلي وبيشجعه ميرجعش ودلوقتي بيقول انه معاه في اي قرار واكبر داعم لانه رابطة الأهل اولوية قبل الأهلي.





واستدرم: هنا الرسالة لكل واحد فينا طيب هو شاف رابطة العائلة اهم وبيبرر لرمضان ولنفسه انت يا ابني عائلتك الأهلي وبس انت مصلحتك الأهلي وبس انت اللي ميكونش موقفه واضح ان الاهلي قبل اي حد يبقى مش شبهك لان المشجع اصلا جزء من سعادته هو ان ناديه اللي يبقى افضل مش حد تاني. انا سعيد ان شريف كمل جوايا الصورة اللي انا شوفته عليها في الموقف ده وانه كملها بايده هو. عايزيني انا وغيري نسكت وتعدوا بمواقفكم دي وتمرروها وتطلعوا ملايكة بس انا بقولها اهو بصراحة ووضوح لو كل واحد مباسش تراب الأهلي ومكنش منتمي بجد وعرف هيخسر ايه من رصيد وتاريخ ومستقبل قصاد الفلوس ساعتها كله هيغلط وهيبيع بكل سهولة. زي ما هما عندهم مصالح احنا كمان عندنا مصلحة واحدة بس وهي الأهلي اللي فوق الجميع غصب عنهم.