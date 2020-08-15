180 شهيداً و92 حالة حرجة بسبب تفجير مرفأ بيروت

15 أغسطس 2020 - 11:50 م

قال وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، إن عدد شهداء تفجير مرفأ بيروت الذي وقع يوم 4 أغسطس الجاري، بلغ اليوم 180 شهيداً، بالإضافة إلى وجود 92 في غرف العناية الفائقة حالتهم خطرة، وتابع: "عدد الجرحى 6 آلاف جريح معظمهم غادر المستشفيات، وعدد بسيط منهم يحتاج إلى متابعة طبية".



وأضاف "حسن"، خلال اتصال هاتفي، ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر التليفزيون المصري، أنه مازالت الجهات المعنية تجري البحث عن المفقودين كون لدينا 18 مفقوداً حتى الآن، وتابع: "البحث يتم من فرق لبنانية وأخرى أجنبية".

