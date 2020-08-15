نقيب الصحفيين: السيسي يُغير الجغرافيا السياسية لمصر

15 أغسطس 2020 - 11:40 م

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن ما يفعله الرئيس عبد الفتاح السيسي هو تغيير للجغرافيا السياسية لمصر.



وأضاف "رشوان"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه لابد أن نقدم للناس الحقيقة ونتسم بالشفافية في مواجهتنا لمخاطر حروب الجيل الرابع والخامس.



وكشف نقيب الصحفيين، أن المشروعات التي تتم على جميع الأصعدة غير مسبوقة، وما يفعله الرئيس عبد الفتاح السيسي هو تغيير الجغرافيا السياسية لمصر وليس الاجتماعية، بكل المعاني التي تمتد من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، ومن الشمال إلى الجنوب.



وأوضح ضياء رشوان، أن الحروب التقليدية غير موجودة، وعلينا أن نستعد لسيناريوهات حروب الجيل الرابع في المستقبل، موضحا أن اندفاع البلد إلى الأمام هو السبيل الرئيسي للتصدي إلى حروب الجيل الرابع والخامس.

