الكشف عن علاج مصري يمنع تكاثر كورونا في الجسم

15 أغسطس 2020 - 11:30 م

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، عن وجود أحد الأبحاث الإكلينيكية في مدينة الأبحاث توصل إلى تركيبة من دوائين باستخدام "النانو تكنولوجي" يمنع تكاثر فيروس كورونا في الجسم، وأن نسبة نجاحه على الحيوانات وصلت إلى 95%.



وأضاف عبدالغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، الذي يعرض على فضائية الحدث اليوم، مساء السبت، أن التركيبة الدوائية مرتبطة بمستقبلات الخلايا وتقلل من قدرة الفيروس على اختراق الخلايا، مؤكدا أن اللقاح مصري 100%، وسيجري تجربة المركب على البشر خلال الأيام المقبلة.

