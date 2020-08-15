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عفاف شعيب تكشف وصية شويكار لها قبل وفاتها

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المصريون ـ متابعات

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نعت الفنانة الكبيرة عفاف شعيب، رحيل النجمة شويكار بالإشادة بشخصيتها قائلة: "كان عليها خفة دمة محصلتش وكنا بنتكلم بالساعات، ولكن مكنش عندها هاتف محمول وكانت تفضل استخدم تليفون البيت الأرضي"، مشيرة إلى أنها كانت تعيش بمفردها ولكن ابنتها كانت دائمة التردد عليها وأشقائها.
وكشفت عفاف شعيب، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" مع الاعلامي محمد علي خير، على قناة "القاهرة والناس"، عن آخر وصية من شويكار لها في آخر اتصال هاتفي بينهما قائلة: "في آخر مكالمات هاتفية كانت دايما تقولي عفاف اوعي تنسيني، في آخر مكالمات بينا كانت قالتها كتير قوي وطالبتني بالدعاء بالستر في الدنيا والآخرة".
كما أشارت الفنانة عفاف شعيب، إلى أن الراحلة شويكار كانت حزينة في الفترة الأخيرة بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم، وما أدى إليه من قرارات والتزام الأسر بيوتها، حيث لم تعد تستطيع مشاهدة ولقاء أصدقائها وأهلها كما كانت تراهم قبل تفشي فيروس كورونا.

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