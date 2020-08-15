  • الأحد 16 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر03:59 ص
Advertisements
بحث متقدم
كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات "كورونا" في مصر

لبنان

180 شهيداً و92 حالة حرجة بسبب تفجير مرفأ بيروت

نتائج واعدة.. 4 لقاحات روسية أثبتت سلامتها ضد كورونا

الكشف عن علاج مصري يمنع تكاثر كورونا في الجسم

شويكار

عفاف شعيب تكشف وصية شويكار لها قبل وفاتها

ضياء رشوان

الجيل الخامس من الحروب يستهدف هذا الأمر الخطير

مقابر

حملة تطهير مقابر سوهاج تفجر مفاجأة عن السحر والأعمال

عالم الفيروسات جوناثان لاثام

يكشفها طبيب صيني.. مفاجأة حول مصدر ظهور كورونا لأول مرة

الوزير

لأول مرة.. آلية تعليم غير مسبوقة في السعودية

الدولار

أسعار الدولار تحافظ على أدائها أمام الجنيه

ترامب

ضربة قوية لـ"ترامب" قبل الانتخابات الرئاسية

خلال أغسطس..

"الديهي": القوى الناعمة المصرية فقدت هؤلاء الرموز

الحياة السياسية

الديهي
الديهي

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

"الديهي": الدولة المصرية تقود مشروعًا تاريخيًا لإعادة إنتاج الطبقة الوسطى

#

"الديهي": "الأسمرات 3" انتصار تاريخي للدولة المصرية على الفقر والعشوائية

#

"الديهي" يناشد بملاحقة مهاجمي النيابة العامة قانونيًا

#

الديهي يكشف مخطط تركيا لإشعال فتنة بين أطباء مصر‎

قال الإعلامي نشأت الديهي، إننا في شهر أغسطس نودع أسماء كبيرة من الفن المصري رحلت عن عالمنا، أمثال شويكار، وسمير الإسكندراني، وسناء شافع، والمذيع كارم محمود.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم السبت، أن الفنان الراحل سناء شافع، صاحب أعمال فنية وصوت مميز خاصةً في الأعمال الوثائقية. 
وتابع أن الإعلامي الراحل كارم محمود، مذيع مشار إليه بالبنان، لديه صوت مميز أثناء عمله بإذاعة "بي بي سي"، واستقال من قناة "الجزيرة" عنما علم حقيقة نواياها تجاه مصر.
وأكد مقدم "بالورقة والقلم"، أن القوى الناعمة المصرية بكل أطيافها تفقد هؤلاء الرموز، والشعب المصري ينعاهم، مشددًا على أن "مصر لن تنضب ولن تتحول مصر لدولة عاقر، بل هناك الكثير من أبناء الأمة يعوض ما فات".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» خبير: نحتاج 110 مليارات متر مكعب لتخطي الفقر المائي
» "الديهي": القوى الناعمة المصرية فقدت هؤلاء الرموز
» محمد علي خير: العناية الإلهية أنقذتنا من كارثة
» "كورونا" يتفشى في فرنسا ويسجل أرقامًا مرعبة
» يكشفها طبيب صيني.. مفاجأة حول مصدر ظهور كورونا لأول مرة
» كورونا.. ارتفاع نسبة إصابة الإناث في السعودية
» عبوتان ناسفتان تستهدفان رتلين تابعين للتحالف الدولي بالعراق
» منشط الرئيس يفشل في وقف إصابات كورونا
» أمريكا.. السجن 15 عاما على رجل أطلق النار على مروحية
» فيديو مخيف.. أغنام مجمدة في مكانها لساعات.. ما السر؟
» استخدام نصف مليون كمامة في الأردن يوميًا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • شروق

    05:26 ص

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة