» "الديهي": القوى الناعمة المصرية فقدت هؤلاء الرموز

15 أغسطس 2020 - 10:30 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إننا في شهر أغسطس نودع أسماء كبيرة من الفن المصري رحلت عن عالمنا، أمثال شويكار، وسمير الإسكندراني، وسناء شافع، والمذيع كارم محمود.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم السبت، أن الفنان الراحل سناء شافع، صاحب أعمال فنية وصوت مميز خاصةً في الأعمال الوثائقية.



وتابع أن الإعلامي الراحل كارم محمود، مذيع مشار إليه بالبنان، لديه صوت مميز أثناء عمله بإذاعة "بي بي سي"، واستقال من قناة "الجزيرة" عنما علم حقيقة نواياها تجاه مصر.

