» محمد علي خير: العناية الإلهية أنقذتنا من كارثة

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محمد علي خير
محمد علي خير

المصريون ـ متابعات

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طالب الاعلامي محمد علي خير، مجلس الوزراء بتطبيق قوة القانون وفتح ملف العقارات الآيلة للسقوط في القاهرة بعد انهيار دورين من عمارة قصر النيل بوسط البلد، مفيدا بأن هناك 5 ملايين أسرة مهددين في أي لحظة بالموت تحت الأنقاض بسبب العقارات الآيلة للسقوط، لافتا إلى أن انهيار عمارة قصر النيل جرس إنذار قبل وقوع كارثة.
وأكد علي خير، في تعليق ببرنامجه "المصري أفندي" على قناة "القاهرة والناس"، أن العناية الإلهية تدخلت اليوم وأنقذتنا من كارثة في انهيار عمارة قصر النيل، قائلا: "كان ممكن العمارة تميل على عربيات وعمارات أخرى وده شارع قصر النيل وده شارع المال والأعمال في القاهرة، وفيها بنوك ودي مسألة مينفعش يتسكت عليها".
وتابع: "لازم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يتحرك ويتابع ويشوف كل ملفات العمارات الآيلة للسقوط، ولا اكتفي بالفشخرة الكذابة اللي اتعملت لعمارات وسط البلد من دهانات وألوان مبهرة ولازم نتكلم على المباني والعقارات من جوه وأساسات بناءها".

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