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"كورونا" يتفشى في فرنسا ويسجل أرقامًا مرعبة

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الطيب حسين

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تفشى فيروس كورونا في فرنسا بشكل مرعب حيث سجل أرقامًا قياسية من حيث الإصابات.


وسجلت وزارة الصحة اليوم السبت، 3310 حالات إصابة جديدة.


جاء هذا بعد 2846 إصابة أمس الجمعة، في ما يمثل أكبر ارتفاع لمعدلات الإصابة منذ إلغاء نظام العزل العام.

وتشهد البلاد ارتفاعا يوميا في حصيلة الإصابات الجديدة بالفيروس لليوم الرابع على التوالي حيث وصلت حصيلة إصابات كورونا حتى اليوم إلى 215521.

وبدأت وتيرة تفشي الفيروس بالتسارع مجددا في نهاية يوليو الماضي، بعد أن تباطأت نتيجة قيود العزل الصحي.

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