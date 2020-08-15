الأرصاد تكشف موعد اعتدال الطقس

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توقعت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تتغير الأحوال الجوية بحلول شهر سبتمبر المقبل.

وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "المصرية"، اليوم السبت، أنه من المتوقع أن تتغيّر نسب الرطوبة خلال الشهر الذي يفصلنا عن فصل الخريف، مشيرة إلى استمرار ارتفاع نسب الرطوبة خلال الفترة الحالية.

وأوضحت أن الطقس خلال الفترة الحالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة أثناء النهار، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، متابعة أن نشاط الرياح معتدل على معظم الأنحاء ولكنها تنشط فقط على جنوب سيناء، فضلًا عن الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالأرصاد الجوية، إلى اعتدال الطقس أثناء ساعات الليل على معظم أنحاء الجمهورية، وهو من المتوقع أن يستمر خلال الأيام المقبلة.


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