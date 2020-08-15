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فيديو مخيف.. أغنام مجمدة في مكانها لساعات.. ما السر؟

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وثق مقطع فيديو، قطيعًا من الأغنام يقف مجمدًا في حقل وكأنه منوم مغناطيسيًا.
والتقط روري ديفيس (24 عامًا) بكاميرته، المشهد المخيف، حيث أقام هو وعائلته في منزل ريفي لقضاء العطلات في تروبك بمنطقة ليك ديستريكت، وهي منطقة جبلية تقع في شمال غربي إنجلترا، في أواخر الشهر الماضي.

ويقول روري إنه تلقى رسالة نصية من والدته في الساعة 10 صباحًا تخبره أن ينظر إلى الخروف لكنه لم يفكر كثيرًا في الأمر حتى وقت لاحق.

لم يكن الأمر كذلك حتى أطلت صديقته إميلي من النافذة بعد ساعة ولاحظت أن الأغنام لا تتحرك على الإطلاق. 

قال روري: "بصراحة لم أصدق عيني! لقد شعرت بالفزع لدرجة أنني وقفت هناك وضحكت بصدمة شديدة وشرعت في القسم كثيرًا"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "ديلي ميرور".

بعد ساعات، كانوا لا يزالون يقفون بنفس الطريقة بالضبط. 

وأضاف: "منذ اللحظة التي أرسلت لي أمي الرسالة في الساعة 10 صباحًا إلى اللحظة التي غادرت فيها لليوم 1 مساءً، تم تجميدهم للتو. لم يكن الأمر كذلك حتى عدت في وقت لاحق من ذلك اليوم لأجد أن جميع الخراف قد اختفت".

وتابع: "أنا أعيش في الريف أيضًا ولم أر شيئًا كهذا من قبل".

ولا يعرف بالضبط لماذا تصرفت الخراف بهذه الطريقة. لكن منظري الإنترنت يعتقدون أن الأغنام ستظل ثابتة في بعض الأحيان عندما تهطل الأمطار الغزيرة وفي الأجواء الباردة.



https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/eerie-video-shows-sheep-frozen-22524301

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