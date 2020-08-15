أسعار الدولار تحافظ على أدائها أمام الجنيه

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شهدت أسعار الدولار الأمريكى أمام الجنيه اليوم السبت، تباينًا ملحوظًا في بعض البنوك بينما استقرت في أخرى.

وننشر في السطور التالية الأسعار وفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة.

وسجل فى البنك المركزى المصرى  15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.88 جنيه للشراء و15.98 جنيه للبيع.

 وسجل سعر الدولار فى بنك مصر 15.88 جنيه للشراء و15.98 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 15.89 جنيه للشراء و16.00 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة  15.88 جنيه للشراء و15.98 جنيه للبيع.

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