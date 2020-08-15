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صورة «مخلوق مجهول الهوية» تشعل وسائل التواصل الاجتماعي

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صورة «مخلوق مجهول الهوية» تشعل وسائل التواصل الاجتماعي
صورة «مخلوق مجهول الهوية» تشعل وسائل التواصل الاجتماعي

فتحي مجدي

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أشعلت صورة "مخلوق مجهول الهوية"، موجة من الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وللوهلة الأولى، يبدو أن الصور الغريبة تظهر مخلوقًا طويل الوجه مع أنف يشبه الأنف وأذنين متقاربين، لكن سرعان ما تم الكشف عن أنه في الحقيقة قندس ينزلق في الماء.

وأصيب مستخدمو "فيس بوك" بالحيرة من الصورة، التي التقطها باري إدواردز، أحد عشاق تصوير الحياة البرية، في محمية طبيعية بالقرب من ليفتون في ديفون.

توالت التخمينات حول من يكون هذا المخلوق، بما في ذلك فرشاة المرحاض والفراشة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية. 

قال المصور باري، إنه "من المضحك" قراءة ردود فعل الناس". وأضاف "إنه خداع بصري غريب حقًا. يبدو تقريبًا مثل مخلوق معلق في الهواء".

وأشار إلى أنه لم يدرك الوهم البصري الناتج عن التناسق المثالي في الماء حتى عاد إلى المنزل لاحقًا، وكان يشاهد الصور. 

وتابع: "عندما رأيت القندس، كنت في هذه اللحظة مشغولًا في محاولة التأكد من أن الصورة مؤلفة بشكل صحيح. في وقت لاحق فقط، عندما كنت أنظر إلى الصور في المنزل، نظرت زوجتي إليها من فوق كتفي من زاوية مضحكة، وقالت: "هذا يبدو غريبًا. ألقيت نظرة بنفسي وأدركت ما كانت تراه - لذا قمت بتدوير الصورة لجعلها تبدو هكذا".

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