» إعدام 3 أشخاص في قضية هزت قنا

أصدرت محكمة الجنايات في محاظة قنا قرارا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"البشعة" بعد 8 سنوات من أحداثها، وقضت بالإعدام شنقا لـ3 متهمين والسجن المؤبد لـ8 آخرين بتهمة القتل.

وتعود أحداث القضية إلى 25 فبراير من عام 2012 عندما وجهت نيابة قنا إلى 11 شخصا من عائلة واحدة تهمة قتل 3 أشقاء، والشروع في قتل آخر بسبب خلافات ثأرية بقرية الحجيرات في قنا.

وبدأت القصة بالطريق الصحراوي قنا سفاجا "البشعة" عندما قتل أحد شباب عائلة جلال في الحجيرات، واتهمت بقتله عائلة سقاو، لكن الأخيرة نفت ذلك فحكمت عليهم العائلة الأخرى بإجراء اختبار "البشعة" "مسح اللسان بحد سكين النار" للتأكد من البراءة ووافقت عائلة سقاو.

وتوصلت التحريات في ذلك الوقت إلى أن المجني عليهم الخمسة قد اصطحبهم شخص من عائلة جلال يدعى سعيد جلال والد القتيل، إلى محافظة الإسماعيلية، للقيام باختبار "البشعة" للتأكد من براءتهم من قتل ابنه.

وأثناء سيرهم على الطريق الصحراوي استوقف سعيد جلال السيارة بحجة أنه تعب من الطريق، ليفاجئ المجني عليهم بأقاربه يفتحون عليهم نيران بنادقهم الآلية حتى قتلوهم جميعا ما عدا واحدا فقط نجا بعد إسعافه إلى مستشفى قنا العام.

وسابقا تم الحكم على 10 من المتهمين بالإعدام غيابيا ومتهم واحد حضوريا توفي داخل السجن.