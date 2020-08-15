ماذا قالت المخابرات العامة عن سمير الإسكندراني؟

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أصدرت المخابرات العامة، بيانًا اليوم السبت، نعت خلاله الفنان سمير الإسكندراني الذي وافته المنية أول أمس الخميس.

وقالت إن "الفنان القدير قدم لوطنه خدمات جليلة جعلت منه نموذجا فريدا في الجمع بين الفن الهادف الذي عرفه به المصريون وبين البطولة والتضحية من أجل الوطن، رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته".

يذكر أن الإسكندراني، وفي أحد حواراته المتلفزة قال إن "عمله مع المخابرات مرحلة أساسية وفارقة في حياته".

وأكد، أن "أحد أجداده كان يهوديا واعتنق الإسلام".

وكشف الفنان الراحل عن محاولة أحد الإسرائيليين تجنيده أثناء دراسته في إيطاليا، مؤكدا أنه ساهم في إسقاط 6 شبكات تجسس إسرائيلية في مصر.


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