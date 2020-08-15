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تشكيل مواجهة النار بين السيتي وليون في أبطال أوروبا

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السيتي وليون
السيتي وليون

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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم السبت، صوب ملعب "خوسيه الفالادي" في العاصمة البرتغالية، الذي سيكون مسرحا للمباراة المرتقبة بين مانشستر سيتي الإنجليزي وليون الفرنسي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الـ22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسيبدأ الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة منافسه الفرنسي:



بينما وضع رودي جارسيا، المدير الفني لفريق ليون، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة خصمه الإنجليزي:





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