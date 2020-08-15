» تشكيل مواجهة النار بين السيتي وليون في أبطال أوروبا

الطيب حسين
تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم السبت، صوب ملعب "خوسيه الفالادي" في العاصمة البرتغالية، الذي سيكون مسرحا للمباراة المرتقبة بين مانشستر سيتي الإنجليزي وليون الفرنسي.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة الـ22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وسيبدأ الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة منافسه الفرنسي:
Here's how we line-up tonight! ??— Manchester City (@ManCity) August 15, 2020
STARTING XI | Ederson, Walker, Garcia, Laporte, Cancelo, Fernandinho (C), Rodrigo, Gundogan, De Bruyne, Sterling, Jesus
?? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/pZKLKukBCj
بينما وضع رودي جارسيا، المدير الفني لفريق ليون، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة خصمه الإنجليزي:
Here's how we line-up tonight! ??— Manchester City (@ManCity) August 15, 2020
STARTING XI | Ederson, Walker, Garcia, Laporte, Cancelo, Fernandinho (C), Rodrigo, Gundogan, De Bruyne, Sterling, Jesus
?? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/pZKLKukBCj
Our #UCL team news is in for #ManCityOL! ?? pic.twitter.com/aeY0fDTHgG— OL English ???? (@OL_English) August 15, 2020
فجر03:56 ص
فجر
03:56
شروق
05:26
ظهر
12:04
عصر
15:42
مغرب
18:42
عشاء
20:12