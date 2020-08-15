استخدام نصف مليون كمامة في الأردن يوميًا

بلغت قيمة استيراد الأردن من الكمامات الطبية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام نحو 2.5 مليون دينار، مقابل 2.4 مليون دينار العام الماضي، مع ارتفاع الاستهلاك اليومي بسبب كورونا.

وأشارت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية إلى أن "نحو 500 ألف كمامة تستهلك يوميا، مع زيادة الإنتاج المحلي من 4 إلى 6 ملايين كمامة ينتجها 20 مصنعا".

وأضافت: "الإنتاج قبل الجائحة كان لا يتجاوز الـ30 ألف كمامة، تنتجها 3 مصانع متخصصة".

من جهته، قال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن إيهاب القادري، إن "أهمية هذه الصناعة تكمن في قدرتها على التكيف وإنتاج حاجة السوق المحلية بالكامل، ما يحقق اكتفاء ذاتيا، ودعم المخزون الاستراتيجي من هذه السلعة الأساسية في ظل تفشي كورونا".

وأضاف، أن "إنتاج الكمامات الطبية القماشية عامل مهم لدى قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات لرفع مرونة القطاع، ولاسيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحفاظ على العمالة، وإعادة دوران عجلة القطاع الإنتاجية، وتوفير السيولة وتغطية جزء من خسائر القطاع الناتجة عن تراجع الطلب على منتجاته غير الأساسية خلال الجائحة".

ولفت القادري، إلى أن "الصناعة الأردنية قادرة تماما على تغطية احتياجات السوق المحلية، وفتح المجال نحو التوجه إلى الأسواق التصديرية، ولاسيما الدول العربية مع وجود فرص أيضا في الأسواق العالمية".

وأعلن الأردن عن تسجيل 1329 إصابة بكورونا، و10 حالات وفاة بالفيروس منذ بداية تفشيه في المملكة.