» مأساة.. مصرع فتاة بعد أن «سقط هاتفها في الحمام»

15 أغسطس 2020 - 07:36 م

لقيت فتاة روسية مصرعها إثر تعرضها لصدمة كهربائية في الحمام، بعد أن سقط هاتفها المحمول في الماء.





وكانت الفتاة (آنا. ك) ذهبت للاستحمام، لكن بعد نصف ساعة أبلغ أحد الجيران عن تسرب مياه عبر سقف منزله.





وعلى إثر ذلك، قام زوج والدتها بكسر باب الحمام، حيث عثر على الفتاة البالغة من العمر 15 عامًا ميتة، حسبما أفادت صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس" الروسية.





تم العثور على الشاحن الخاص بالهاتف في الحمام. ووقع الحادث عندما كانت هناك غسالة معيبة، يُشتبه في تسببها بصدمات كهربائية خفيفة في الحمام.





وأكد المسعفون أن الفتاة البالغة من العمر 15 عاما توفيت متأثرة بصدمة كهربائية. بينما كانت والدتها وجدتها في منزلهما في موسكو عندما وقعت المأساة.





وجاء الحادث بعد تحذيرات في روسيا بشأن مخاطر الصعق بالكهرباء من استخدام الهواتف الذكية في الحمامات.





وشهد العامان الماضيان عددًا من الحالات المأساوية للوفيات الناجمة عن الصدمات الكهربائية التي تعرض لها المراهقون والشباب.





توفيت ليليا نوفيكوفا، وهي نجمة بوكر معترف بها دوليًا، قبل عام بعد تعرضها لصدمة كهربائية هائلة في حمامها.



