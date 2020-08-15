ومن الصيد ما قتل.. سمكة ضخمة تقتل رجلاً

15 أغسطس 2020 - 07:11 م

لقي بريطاني مصرعه في "حادثة غريبة" بعد أن قفزت سمكة ضخمة إلى قاربه واصطدمت به في صدره.





كان الرجل (56 عامًا)، من الإقليم الشمالي، يصطاد مع العائلة والأصدقاء في ميناء داروين بخليج كولين عندما وقع الحادث مساء الجمعة.





وشرعت المجموعة التي كانت برفقة الرجل في شق طريقها إلى خليج كولين، حيث كان لا يزال يتنفس، عندما أجرت الشرطة والمسعفون محاولة لإسعافه، لكنه توفي في الحال.





وقالت شرطة (NT)، وخدمات الإطفاء والطوارئ في بيان السبت: "يبدو أن هذا حادث غريب ومزعج للغاية للأشخاص الذين كانوا على متن القارب وغيرهم من أفراد عائلات وأصدقاء الرجل".





وأضافت: "تطلب الشرطة احترام خصوصيتهم وعلى هذا النحو لن تقدم المزيد من التعليقات".





ولم يتم الكشف بعد عن التفاصيل حول السبب الدقيق لوفاة الرجل، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".





وأكد متحدث باسم خدمة الإسعاف في سانت جونز، أن الرجل كان لا يزال يتنفس عندما تلقت نداء المساعدة.





قال المتحدث باسم (NT News): "بعد ذلك عانى من صعوبة في التنفس ثم تمت ترقية الطلب وبدء الإنعاش القلبي الرئوي أثناء وجوده على متن القارب أثناء إعادته إلى داروين".









وأضاف: "واصلنا تجربة الإنعاش القلبي الرئوي عندما وصل القارب إلى خليج كولين. بدأ الإنعاش على القارب واستمر طاقمنا في محاولة إنعاش الرجل عندما تم نقله إلى قفص الاتهام".







