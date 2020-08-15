» ما علامات الإصابة بكورونا لدى الأطفال؟

15 أغسطس 2020 - 06:08 م

قال الدكتور شون أوليري ، نائب رئيس الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال للجنة الأمراض المعدية، إن 90 حالة وفاة بين الأطفال بفيروس كورونا المستجد شهدتها الولايات المتحدة في غضون بضعة أشهر.





وأضاف لمراسل شبكة (CNN): "ليس من العدل أن نقول إن هذا الفيروس حميد تمامًا عند الأطفال، نظرًا لأن عددًا من المدارس والجامعات في جميع أنحاء البلاد قد بدأت الدراسة أو تمضي قدمًا في خطط لبدء التعليم الشخصي الكامل أو الجزئي في الأسابيع المقبلة، فإن المخاوف بين العائلات تتزايد. السؤال يلوح في الأفق: هل سيكون أطفالنا بأمان؟".





وسجلت زيادة بنسبة 90 في المائة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين الأطفال في جميع أنحاء الولايات المتحدة في غضون الأسابيع الأربعة الماضية فقط، وفقًا للبيانات الصادرة هذا الأسبوع.





في فلوريدا، حيث لم تفتح معظم المدارس الحكومية بعد ، مات سبعة أطفال، ثلاثة منهم في الشهر الماضي فقط. ارتفع عدد مرات دخول المستشفى بسبب (كوفيد – 19) بين الأطفال في فلوريدا بنسبة 105 في المائة خلال نفس الإطار الزمني لمدة أربعة أسابيع ، من 213 إلى 436.









ونظرًا لأن معظم الأطفال كانوا يحتمون في المنزل حتى وقت قريب، فليس من المستغرب أن تكون أعداد الحالات عند الأطفال منخفضة في بداية الوباء.









قال كبير المراسلين الطبيين لشبكة (CNN)، الدكتور سانجاي جوبتا على موقع "فيس بوك" الثلاثاء: "لم يحصل الأطفال على هذا العدد الكبير من العدوى، لكننا نشهد ارتفاعًا في الأرقام. وهم يرتفعون بوتيرة سريعة بشكل متزايد. ولهذا السبب أشعر بالقلق بشأن المدارس".









وأضاف: "يتعين علينا التعامل مع هذا الأمر بحكمة لأنه إذا كان لدينا تفشي فظيع في المدارس، وإذا مرض الناس - أطفال، وأعضاء هيئة تدريس، ومعلمون، ومن يمرض ويموت شخص ما - من الواضح أنه يتجاوز الخسائر المادية ، (هناك)".









وقال جوبتا إن "الخسائر النفسية، وكذلك على المجتمعات، وهذا شيء يقلقني حقًا".









ما هي الأعراض؟









أعراض كوفيد – 19 هي نفسها لدى الأطفال كما هي عند البالغين.

قال أوليري: "إذا نظرت إلى القائمة الطويلة من الأعراض المحتملة - الاحتقان والسعال والحمى وفقدان حاسة الشم - يمكن أن تحدث جميعها لدى كل من البالغين والأطفال".

تشمل العلامات الرئيسية الأخرى أي صعوبة في التنفس؛ طفح جلدي ، خاصةً الذي ينتشر بسرعة ؛ نقص الطاقة.









وقال طبيب الأطفال دانيال كوهين، بالقرب من بؤرة تفشي نيو روشيل بنيويورك، حيث أصيب ما يقرب من 2900 شخص من أوائل مارس حتى أواخر مايو، إنه " من المهم جدًا إخبار الطبيب فورًا إذا كنت لا تستطيع فعلاً إيقاظهم، وما إذا كانوا ينامون طوال الوقت ومرهقين، إذا لم يشربوا، ولم يأكلوا - أنشطة الحياة اليومية، لا تتردد في الاتصال بالطبيب".









وأضاف: "قد يكون شيئًا لا يمكنك إيصاله لكن شيئًا ما يزعجك، أقول للوالدين دائمًا: انظر، إذا كنت متوترًا، يجب أن أكون كذلك. هذه هي الطريقة التي تسير بها الأمور الآن. المكالمة الوحيدة التي تعتبر مكالمة خاطئة هي التي لم يتم إجراؤها".









وأشار إلى أنه "إذا كان الآباء "يرون أن طفلهم يبدو مريضًا أو أكثر مرضًا بشكل خاص مما يتوقعونه مع نزلة برد أو مرض نموذجي، فعليهم الاتصال بطبيب الأطفال للمناقشة. أي شيء خطير دائمًا هو مصدر قلق".









والحمى، على سبيل المثال، وهي علامة شائعة للمرض لدى الأطفال والتي ربما تم وضعها على قائمة "المراقبة والمشاهدة" في أوقات ما قبل (كوفيد – 19).









وقال كوهين "اليوم إذا كان لدينا طفل مصاب بالحمى ، فأنا أتحدث إلى هؤلاء الآباء بشكل يومي بسبب الغموض والخوف الذي نشعر به جميعًا. لا نريد أن نفتقد ذلك الطفل".









وأشار إلى أنه ليس مجرد تشخيص لـ (كوفيد – 19). ودعا إلى مراقبة تطور المرض. وعما إذا كان هذا الطفل يزداد مرضًا بشكل أسرع مما ترغب في رؤيته؟









وشدد على أن هذا التوجيه ينطبق أيضًا على الصحة العاطفية والنفسية للأطفال.









قال أوليري: "أصبح الأطفال أكثر عزلة، والأطفال يظهرون المزيد من القلق، والمزيد من الاكتئاب. هذه أشياء - على الرغم من أنها ليست مرتبطة مباشرة بـ (كوفيد – 19) تحتاج إلى الاهتمام".









لكن العديد من الأطفال الصغار لا تظهر عليهم أعراض، مما يعني عدم وجود علامات أو أعراض على أطفالهم يحملون الفيروس. ولا يزال البعض الآخر لديه حالة خفيفة للغاية مع بعض المشاكل.









قال كوهين إن هذا يجب أن يكون مصدر ارتياح للآباء عندما يتعلق الأمر بسلامة أطفالهم، لأنه إذا كان الطفل المصاب بـ (كوفيد -19) يتغلب على الفيروس جيدًا، فإن أطباء الأطفال يدعمون ويوجهون الوالدين أثناء المرض.









ثم يتحول الاهتمام إلى حماية الآخرين، مثل الأشقاء والآباء والأجداد والمجتمع.









وأضاف كوهين: "يمكن أن يكون الأطفال شرارة ولا نريد أن ينتشر النار. أفضل طريقة للتخلص من الحريق هي إزالة الوقود، لذلك نبقي الجميع منفصلين".









وقال إن الطريقة الوحيدة التي قد يشك فيها أحد الوالدين في وجود مرض بدون أعراض هي من خلال تتبع تعرض أطفالهم للآخرين المصابين بـ (كوفيد – 19) وأن يكونوا على دراية بما يحدث في المدرسة التي يرتادها الطفل.









تابع كوهين: "معرفة عاداتهم، ومعرفة من هم حولهم، ومعرفة تعرضهم هي المفتاح. تعلم أن الطفل الذي لا يرتدي قناعًا في جورجيا يختلف الآن عن طفل لا يرتدي قناعا في نيويورك ، لأن الحالات تتزايد في جورجيا".









قال أوليري إن إجراء اختبار الأطفال الذين لا تظهر عليهم أعراض لعدوى فيروس كورونا يعتمد على "عدد المرات التي يتعرض فيها الأطفال لأشخاص آخرين" وقدرة الاختبار في مجتمعاتهم.









وأوضح "أن أهم شيء لإعادة الأطفال إلى المدرسة هو السيطرة على الفيروس في المجتمع المحيط".









وأضاف أن تدابير التخفيف التي تعمل على تقليل انتقال الفيروس - ارتداء الأقنعة وتنظيف اليدين والتباعد الجسدي - هي الأكثر أهمية.









مصدر قلق آخر للوالدين هو متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة عند الأطفال (MIS-C)، وهو عرض نادر وغير معتاد عند الأطفال يمكن أن يظهر بعد أيام قليلة إلى أسابيع من تعرض الطفل لـ (كوفيد – 19).









قال جوبتا: "إنه يشبه شيئًا يعرف باسم كاواساكي، وهو أيضًا متلازمة التهابية في الجسم. ويمكن أن يكون مدمرًا للغاية للأطفال".









وأضاف جوبتا: "لحسن الحظ ، هذا نادر ، لكنه يحدث بالفعل. يبدو أنه يحدث في الولايات المتحدة ، في المملكة المتحدة ، أكثر من البلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم ، وما زلنا غير متأكدين من سبب ذلك. ولكن هذا أمر يحافظ عليه كل من الأطباء وأطباء الأطفال والآباء عين على".









اعتبارًا من 6 أغسطس، أكدت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية أن هناك 570 حالة من متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة عند الأطفال عبر 40 ولاية ومقاطعة كولومبيا، بما في ذلك 10 حالات وفاة. يبلغ متوسط عمر هذه الحالات 8 سنوات، وقد حدثت 70 في المائة من الحالات لدى أطفال من أصول لاتينية أو غير لاتينية.

قال الدكتور كيفين فريدمان، طبيب قلب الأطفال في مستشفى بوسطن للأطفال، إنه على الرغم من إمكانية وجود جوانب من الجهاز المناعي تهيئ مجموعات معينة لـ MIS-C ، إلا أن التأثير على المجتمعات الملونة يمكن أن يكون مرتبطًا أيضًا بمعدلات أعلى من الظروف المعيشية متعددة العائلات ، الآباء الذين يشغلون وظائف كعاملين أساسيين خارج المنزل ومعدلات أعلى من الظروف الصحية الموجودة مسبقًا.









أول دليل على متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة عند الأطفال C هو الحمى المستمرة بدون سبب واضح. إذا ظهر ذلك في طفل تعرض مؤخرًا لأي شخص قد يكون مصابًا بـ (كوفيد -19)، فيجب أن "يثير الشكوك".









تشمل العلامات الأخرى التي يجب البحث عنها ألم البطن، والإسهال ، وتورم الغدد ، واحمرار أو تورم اليدين والقدمين ، والشفاه الحمراء المتشققة ، والعيون الوردية أو الحمراء ، وتسمى التهاب الملتحمة. قد يكون هناك أيضًا تنفس سريع أو علامات تنفسية أخرى ، ولكنها ليست شائعة.







