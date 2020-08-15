» مفتي سلطنة عمان: تحرير الأقصى واجب شرعي

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فتوى

عمان

تطبيع

الأقصى

أصدر المفتي العام لسلطنة عمان أحمد بن حمد الخليلي اليوم السبت، فتوى بشأن تحرير المسجد الأقصى، مؤكدًا أنه واجب مقدس على جميع الأمة.

وكتب الخليلي في تغريدة على "تويتر": "تحرير الأقصى دين في رقاب الجميع يلزمهم وفاؤه".

وقال :" إن تحرير #المسجد_الأقصى وتحرير جميع الأرض من حوله من أي احتلال واجب مقدس على جميع الأمة ودَيْنٌ في رقابها جميعًا يلزمهم وفاؤه، وإن لم تواتهم الظروف وتسعفهم الأقدار فليس لهم المساومة عليه بحال، وإنما عليهم أن يَدَعُوا الأمر للقدر الإلهي، ليأتي اللّ?ه بمن يشرفه بالقيام بهذا الواجب".


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