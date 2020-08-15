عثر عليها جثة هامدة بعد عملية اغتصاب

15 أغسطس 2020 - 02:30 م

في واقعة صادمة بمدينة الدار البيضاء في المغرب، عثر على سيدة مقتولة، والتي تم اختطافها واغتصابها على تشكيل عصابي.

وكانت بداية الواقعة عندما نشر البعض مقطع فيديو عن تعرض سيدة للاختطاف من قبل تشكيل عصابي.

واكتشفت الجهات الأمنية بعد البحث والتحري، أن الضحية لامرأة عثر عليها في منطقة خلاء، وكانت مصابة بجروح بالغة.

وأكدت الجهات الأمنية أن المرأة تعرضت لاعتداء جسدى واغتصاب، وأنها توفيت عقب نقلها إلى المستشفى.

وقد تم تحديد هوية الجاني القبض عليه، منوهة أن التحقيقات لا تزال قائمة لكشف ملابسات الحادث وباقي المتهمين.