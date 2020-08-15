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تخلص من انتفاخ البطن بهذه المشروبات الطبيعية

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ارشيفية

متابعات- أمينة عبد العال

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الليمون

النعناع

جوز الهند

انتفاخ البطن

يعاني الكثير من الناس من مشكلة  انتفاخ البطن والتي تسبب الألم وعدم الراحة بل وتؤثر أيضا علي المظهر الخارجي للشخص .

وأشارت بعض المواقع الصحية إلي أن انتفاخ البطن ينتج من امتلاء الجهاز الهضمي بالهواء أو الغازات ، وذلك يكون بسبب بعض العادات الغذائية السيئة مثل تناول الطعام بسرعة أو بكمية أكثر من اللازم أو بعض أنواع الأطعمة مثل البصل أو الثوم و البروكلي و البقوليات .

ونصح الخبراء بإتباع نظام غذائي صحي و وممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتناول بعض المشروبات ومنها :

1-  النعناع فهو يهدئ المعدة ويخفف آلام البطن ومشاكل الجهاز الهضمي بما في ذلك القولون العصبي كما أنه يحقق الاسترخاء للعضلات و يساعد علي التخلص من الغازات المحتبسة و يقلل الانتفاخ .

2-  عصير البطيخ لاحتوائه علي نسبة عالية من الماء والبوتاسيوم مما يساعد علي التخلص من الغازات المحتبسة .

3-   عصير الأناناس لاحتوائه علي أنزيم البروميلين الذي يساعد الجسم علي تكسير البروتين و تعزيز عملية الهضم والقضاء علي الانتفاخ .

4-   ماء الليمون وبما أنه مدر طبيعي للبول فأنه يساعد علي التقليل من كمية الملح وبالتالي يقلل الانتفاخ .

5-  ماء جوز الهند لاحتوائه علي الإلكتروليت والكالسيوم و الكلوريد والبوتاسيوم مما يساعد علي تنظيم السوائل ومنع احتباس الماء .


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