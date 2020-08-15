  • الأحد 16 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر03:58 ص
Advertisements
بحث متقدم
كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات "كورونا" في مصر

لبنان

180 شهيداً و92 حالة حرجة بسبب تفجير مرفأ بيروت

نتائج واعدة.. 4 لقاحات روسية أثبتت سلامتها ضد كورونا

الكشف عن علاج مصري يمنع تكاثر كورونا في الجسم

شويكار

عفاف شعيب تكشف وصية شويكار لها قبل وفاتها

ضياء رشوان

الجيل الخامس من الحروب يستهدف هذا الأمر الخطير

مقابر

حملة تطهير مقابر سوهاج تفجر مفاجأة عن السحر والأعمال

عالم الفيروسات جوناثان لاثام

يكشفها طبيب صيني.. مفاجأة حول مصدر ظهور كورونا لأول مرة

الوزير

لأول مرة.. آلية تعليم غير مسبوقة في السعودية

الدولار

أسعار الدولار تحافظ على أدائها أمام الجنيه

ترامب

ضربة قوية لـ"ترامب" قبل الانتخابات الرئاسية

بعد تطبيع الإمارات.. فجر السعيد: الليرة التركية هتكون أرخص من ورق المناديل

الحياة السياسية

فجر السعيد تهاجم الديوان الأميري: خليتوا القرعة ترعى
فجر السعيد تهاجم الديوان الأميري: خليتوا القرعة ترعى

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

فجر السعيد تكشف عن ظاهرة مرعبة في الكويت: مش معقول اللي بيحصل

#

تغريدة مفاجئة من فجر السعيد عن الوافدين في الكويت

#

فجر السعيد تعلن نتيجة "المسحة" الخاصة بها بعد أنباء إصابتها بـ كورونا

#

انتهاء الحجر الصحي لـ 1000 عائد وخروجهم إلى منازلهم

الامارات

التطبيع

الليرة التركية

فجر السعيد

غسرائيل

قالت الإعلامية الكويتية فجر السعيد إن الليرة التركية بعد قرار الإمارات الشجاع بالتطبيع مع إسرائيل ستكون أرخص من ورق المناديل.

وأضافت السعيد على حسابه في تويتر :" الرئيس أنور السادات سمو الشيخ محمد بن زايد.قاده سيخلدهم التاريخ..الأول وقع اتفاقية سلام مع إسرائيل وفشل في التطبيع.. الثاني سيوقع الاتفاقية وسيطبّع العلاقات وستستقبل دبي الـ 560 ألف سائح إسرائيلي الذين كانوا يسافرون للسياحة في تركيا وخل الليرة التركية تصير أرخص من ورق المناديل".

وكانت السعيد قد ثمّنت دور الإمارات حول التطبيع مع إسرائيل قائلة : "دايما الإمارات سبّاقة بسياسة النظر للإمام .. قيادة شابة .. رؤية واثقة النتيجة لازم تكون خطوات تسبقنا بأميال بكل شي.. عليهم بالعافية أي نجاح للإمارات بمنظوري الشخصي نجاح خليجي..  نعم للتطبيع".

وأضافت السعيد : "فلسطين أصحاب القضية مطبعين مع إسرائيل في اتفاقية سلام وقعها الرئيس الفلسطيني عرفات والرئيس الإسرائيلي اسحق رابين بتصيرون ملكيين أكثر من الملك، منوهة أن أهل القضية موقعين اتفاق سلام .. برافو الإمارات نجحوا بسلامهم هذا بإجبار إسرائيل على تعليق خططها لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» خبير: نحتاج 110 مليارات متر مكعب لتخطي الفقر المائي
» "الديهي": القوى الناعمة المصرية فقدت هؤلاء الرموز
» محمد علي خير: العناية الإلهية أنقذتنا من كارثة
» "كورونا" يتفشى في فرنسا ويسجل أرقامًا مرعبة
» يكشفها طبيب صيني.. مفاجأة حول مصدر ظهور كورونا لأول مرة
» كورونا.. ارتفاع نسبة إصابة الإناث في السعودية
» عبوتان ناسفتان تستهدفان رتلين تابعين للتحالف الدولي بالعراق
» منشط الرئيس يفشل في وقف إصابات كورونا
» أمريكا.. السجن 15 عاما على رجل أطلق النار على مروحية
» فيديو مخيف.. أغنام مجمدة في مكانها لساعات.. ما السر؟
» استخدام نصف مليون كمامة في الأردن يوميًا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • شروق

    05:26 ص

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة