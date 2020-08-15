قرار جمهوري بتخليد اسم الملك سلمان

15 أغسطس 2020 - 02:14 م

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارات جمهورية جديدة من بينها قرار بتخليد اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، من خلال إطلاق اسمه على جامعة أهلية جديدة ضمن 4 جامعات أهلية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه سيكون لجامعة الملك سلمان ثلاثة فروع في مدن الطور وشرم الشيخ ورأس سدر بمحافظة جنوب سيناء.

وقال وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار ، أن فرع الجامعة بشرم الشيخ سيضم 4 كليات، تشمل كليات السياحة والضيافة، والألسن واللغات التطبيقية، والعمارة، والفنون والتصميم.

وأشار إلى أن فرع رأس سدر يضم كليات الطب البيطري، والزراعات الصحراوية، والعلوم الإدارية، وعلوم المجتمع، وفرع الطور يضم 7 كليات هي: الهندسة، والطب، والعلوم، والصناعات التكنولوجية، وعلوم وهندسة الحاسبات، والصيدلة، والتمريض.