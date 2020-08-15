  • الأحد 16 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر03:58 ص
Advertisements
بحث متقدم
كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات "كورونا" في مصر

لبنان

180 شهيداً و92 حالة حرجة بسبب تفجير مرفأ بيروت

نتائج واعدة.. 4 لقاحات روسية أثبتت سلامتها ضد كورونا

الكشف عن علاج مصري يمنع تكاثر كورونا في الجسم

شويكار

عفاف شعيب تكشف وصية شويكار لها قبل وفاتها

ضياء رشوان

الجيل الخامس من الحروب يستهدف هذا الأمر الخطير

مقابر

حملة تطهير مقابر سوهاج تفجر مفاجأة عن السحر والأعمال

عالم الفيروسات جوناثان لاثام

يكشفها طبيب صيني.. مفاجأة حول مصدر ظهور كورونا لأول مرة

الوزير

لأول مرة.. آلية تعليم غير مسبوقة في السعودية

الدولار

أسعار الدولار تحافظ على أدائها أمام الجنيه

ترامب

ضربة قوية لـ"ترامب" قبل الانتخابات الرئاسية

قرار جمهوري بتخليد اسم الملك سلمان

آخر الأخبار

الرئيس السيسي والملك سلمان
الرئيس السيسي والملك سلمان

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

قرار عاجل من الملك سلمان بشأن المسجد النبوي

#

بعد قرار الملك سلمان.. يوم تاريخي بالسعودية

#

قرار عاجل من الملك سلمان بشأن هذا الأمر

#

قرار مفاجئ من الملك «سلمان» بشأن الرياضة السعودية

الملك سلمان

السيسي

قرار جمهورى

تخليد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارات جمهورية جديدة من بينها قرار بتخليد اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، من خلال إطلاق اسمه على جامعة أهلية جديدة ضمن 4 جامعات أهلية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه سيكون لجامعة الملك سلمان ثلاثة فروع في مدن الطور وشرم الشيخ ورأس سدر بمحافظة جنوب سيناء.

وقال وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار ، أن فرع الجامعة بشرم الشيخ سيضم 4 كليات، تشمل كليات السياحة والضيافة، والألسن واللغات التطبيقية، والعمارة، والفنون والتصميم.

وأشار إلى أن فرع رأس سدر يضم كليات الطب البيطري، والزراعات الصحراوية، والعلوم الإدارية، وعلوم المجتمع، وفرع الطور يضم 7 كليات هي: الهندسة، والطب، والعلوم، والصناعات التكنولوجية، وعلوم وهندسة الحاسبات، والصيدلة، والتمريض.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» خبير: نحتاج 110 مليارات متر مكعب لتخطي الفقر المائي
» "الديهي": القوى الناعمة المصرية فقدت هؤلاء الرموز
» محمد علي خير: العناية الإلهية أنقذتنا من كارثة
» "كورونا" يتفشى في فرنسا ويسجل أرقامًا مرعبة
» يكشفها طبيب صيني.. مفاجأة حول مصدر ظهور كورونا لأول مرة
» كورونا.. ارتفاع نسبة إصابة الإناث في السعودية
» عبوتان ناسفتان تستهدفان رتلين تابعين للتحالف الدولي بالعراق
» منشط الرئيس يفشل في وقف إصابات كورونا
» أمريكا.. السجن 15 عاما على رجل أطلق النار على مروحية
» فيديو مخيف.. أغنام مجمدة في مكانها لساعات.. ما السر؟
» استخدام نصف مليون كمامة في الأردن يوميًا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • شروق

    05:26 ص

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة