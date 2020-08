تهديد جديد بكشف فضائح ترامب

أعلن مايكل كوهين ،المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيكشف عن فضائحه الخاصة بانتخابات 2016 من خلال كتابه " خائن .. مذكرات " .

و قال كوهين في تصريحاته الصحفية :" لقد تلاعب " ترامب " في الانتخابات بتواطؤ روسي كما ستكتشفون في هذه الصفحات لأن التجاسر علي فعل أي شئ من أجل الربح كان دائما نهج متبع لدي ترامب " ، حسبما نشرت " سبوتنيك " .

ولم يكشف كوهين أي جديد بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016 .

جدير بالذكر أن المحقق الخاص السابق ، روبرت موللر ، قد خلص العام الماضي إلي أن نفذت حملة كبري لمساعدة ترامب في الانتخابات الرئاسية 2016 دون أن يجد أي أدلة علي وقوع مؤامرة جنائية تربط بين حملة ترامب و روسيا .

