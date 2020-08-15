لأول مرة.. اعتراف قاسٍ لـ"زاهي حواس": كنت طالبا فاشلا بكلية الآثار

15 أغسطس 2020 - 01:57 م

نصح الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، طلاب الثانوية العامة أن يحبوا ما يدرسوه، قائلا: "العشق يعني تعشقوا أي حاجة بتعملوها".





وأضاف "حواس"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم السبت، مخاطبا طلاب الثانوية العامة، قائلا :"اختار الحاجة القريبة من قلبك، واعشقها، هتنجح، ولا تدخلوا في أي معارك شخصية".







وأكد أنه عندما تخرج من الثانوية العامة لم يكن يحب الآثار، والتحق بكلية الحقوق لأنه كان يريد أن يكون محاميا، وعندما اشترى الكتب، قرر ترك الحقوق، والتحق بالآثار بالمصادفة، مضيفا: "كنت طالبا فاشلا في كلية الآثار، وتخرجت بتقدير مقبول، وحصلت على وظيفة بوزارة الآثار"، منوها بأنه عندما اكتشف أول تمثال عشق مجال الآثار.

