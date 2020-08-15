التشكيل المتوقع لـ "المقاصة" أمام الزمالك

15 أغسطس 2020 - 01:11 م





استقر إيهاب جلال المدير الفنى للمقاصة على تشكيل فريقه أمام الزمالك اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري المصري.

ومن المتوقع أن يبدأ إيهاب جلال، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، المباراة ضد الزمالك بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل.

الدفاع: ا?حمد محسن - ا?حمد مودي - عاصم سعيد - عصام صبحي

الوسط: صلاح ريكو - محمد كناريا - محمد ا?برهيم - عبد الله مجدي