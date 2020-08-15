"محلية النواب": أوصينا الحكومة بإعادة النظر في هذا الشيء

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الحكومة

النواب

مخالفات البناء

الأولى

كشف المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن 10 توصيات أصدرها المجلس بشكل مبدئي بخصوص قانون التصالح، تضمنت الموضوعات التي أقرها الجميع، ورصد ما تم التوافق عليه من قبل المواطنين والنواب والمحافظين والمسؤولين، وكل المعنيين بالقانون. 

وأعلن "السجيني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى، اليوم السبت، أنه تم توجيه أول توصية للحكومة بإعادة النظر في المغالاة في أسعار بعض الوحدات المحلية في بعض المحافظات وفقًا للشكاوى الواردة على معايير وأسس لمراعاة البعد الاجتماعي والحد الأدنى للمواطنين. والحالة الاقتصادية الحالية.

وأكد أن هناك بعض التعنت في تنفيذ القرارات الخاصة بالإزالة، رغم أن المواطنين دفعوا أموال الجدية واستلموا نموذج 3 إلا أن أعمال الإزالة تتم في بعض الجهات الإدارية، وهذا مخالف تمامًا للقانون، بالإضافة إلى دراسة تفعيل التحويل الرقمي في المنظومة واستخدام وسائل تكنولوجية حديثة.

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