رئيس الوزراء يصل الخرطوم و حمدوك يستقبله

متابعات- أمينة عبد العال
وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولى والوفد الوزاري المرافق له إلي مطار الخرطوم الدولي و كان في استقباله الدكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان وعدد من وزراء الجانب السوداني .
و ستبدأ بعد قليل جلسة المباحثات الواسعة بين وفدي البلدين تتناول أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات كما من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء خلال الزيارة قيادات مجلس القيادة السوداني ، حسبما نشرت " الوطن " .
ومن الوفد المرافق لرئيس الوزراء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة و الموارد المائية والري و الصحة والسكان و التجارة والصناعة في زيارة تستغرق يوم واحد .
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