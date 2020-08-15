25 مليون جنيه حصيلة الأموال العامة خلال 24 ساعة

15 أغسطس 2020 - 12:43 م

أعلنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أنها تمكنت من ضبط كافة أشكال الخروج علي القانون في مجال عمل الإدارة خلال 24 ساعة بحصيلة 25 مليون جنيه .

و أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 4 قضايا تزوير أوراق و استغلال نفوذ وتحويلات مالية غير مشروعة و كسب غير مشروع متهم فيها 4 أشخاص ، وقيمة الأموال المضبوطة هي 25 مليون جنيه و 150 ألف ريال سعودي و 80 ألف درهم إماراتي و 55 ألف دولار أمريكي و 10 آلاف يورو ، حسبما نشرت " اليوم السابع " .