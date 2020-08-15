25 مليون جنيه حصيلة الأموال العامة خلال 24 ساعة

متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أنها تمكنت من ضبط كافة أشكال الخروج علي القانون في مجال عمل الإدارة خلال 24 ساعة بحصيلة 25 مليون جنيه .
و أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 4 قضايا تزوير أوراق و استغلال نفوذ وتحويلات مالية غير مشروعة و كسب غير مشروع متهم فيها 4 أشخاص ، وقيمة الأموال المضبوطة هي 25 مليون جنيه و 150 ألف ريال سعودي و 80 ألف درهم إماراتي و 55 ألف دولار أمريكي و 10 آلاف يورو ، حسبما نشرت " اليوم السابع " .
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