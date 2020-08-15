الأهلى يبدأ الاستعداد مبكرا لـ "تماسيح النيل"

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مسحة طبية جديدة لـ "الأهلى" عصر اليوم

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بدأ فريق الأهلى الاستعداد لمباراة أسوان، وخاض الفريق مراناً على ملعب التتش بالجزيرة بعد التعادل مع الإنتاج الحربى أمس بهدف لمثله فى الجولة التاسعة عشرة من الدورى الممتاز.
وحرص رينيه فايلر المدير الفنى للفريق على عقد جلسة مع جهازه المعاون، وأخرى مع اللاعبين قبل انطلاق المران، طالبهم خلالها بالتركيز فى مباراة أسوان وإغلاق صفحة مباراة الإنتاج الحربى.
من ناجية أخرى أجرى الفريق مسحة طبية، باستاد التتش للكشف عن كورونا  ضمن البروتوكول الذى أعلنته وزارة الشباب والرياضة ويتضمن إجراء مسحات طبية لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.

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