  • الأحد 16 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر03:56 ص
Advertisements
بحث متقدم
كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات "كورونا" في مصر

لبنان

180 شهيداً و92 حالة حرجة بسبب تفجير مرفأ بيروت

نتائج واعدة.. 4 لقاحات روسية أثبتت سلامتها ضد كورونا

الكشف عن علاج مصري يمنع تكاثر كورونا في الجسم

شويكار

عفاف شعيب تكشف وصية شويكار لها قبل وفاتها

ضياء رشوان

الجيل الخامس من الحروب يستهدف هذا الأمر الخطير

مقابر

حملة تطهير مقابر سوهاج تفجر مفاجأة عن السحر والأعمال

عالم الفيروسات جوناثان لاثام

يكشفها طبيب صيني.. مفاجأة حول مصدر ظهور كورونا لأول مرة

الوزير

لأول مرة.. آلية تعليم غير مسبوقة في السعودية

الدولار

أسعار الدولار تحافظ على أدائها أمام الجنيه

ترامب

ضربة قوية لـ"ترامب" قبل الانتخابات الرئاسية

إمام الحرم المكي: هناك نصوص شرعية دورنا عندها كالمتفرج

الحياة السياسية

عادل الكلباني
عادل الكلباني

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. أسراب من الحمام في محيط الحرم المكي

#

الإنسان كفور وظلوم.. إمام الحرم المكي السابق: الإنسانية ليست رُتْبة

#

صورة نادرة للملك عبد العزيز بعد محاولة اغتيال في الحرم المكي

#

السعودية تستأنف توسعة الحرم المكي بعد توقف بسبب كورونا

أخبار السعودية

الكلباني

نصوص شرعية

المتفرج

قال الداعية السعودي عادل الكلباني الإمام السابق للحرم المكي إن هناك من النصوص الشرعية، ما يجعلنا نقف أمامها كالمتفرج.

وأضاف الكلباني على حسابه في تويتر :" هناك نصوص شرعية نقف عندها موقف المتفرج الذي لا شأن له بها ، فنكتفي منها بالرواية، أو الدراية، أو التعجب، ثم ما نلبث أن نحيل فقهها أو معناها أو ما فيها من حث وتحفيز للهمم إلى غيرنا، كأننا لسنا معنيين بالخطاب، وكأن الكتاب المجيد أو السنة المطهرة يتحدثان عبرنا إلى غيرنا . "

وتفاعل متابعو الكلباني مع نص تدوينته، حيث علق أحدهم: " ما حكم تطبيع العلاقات مع الصهاينة ؟ وهل فعلا فعل النبي ص ذلك أم أنه أبرم صلحا مع كفار قريش محدودا بفترة زمنية مدتها 10 سنوات؟".

وعلق آخر: " وأنا أحيل تغريدتك هذي إلى غيري لأني لم أفهمها وانتظر المعنيين".

كما كتب أحد المغردين :" هذه هي مشكلتنا هنا وبسببها نحن بنعاني لما تتفسر إنها لفئة دون أخرى يقع علينا ظلم كبير".

وقال أيضا أحد متابعي الكلباني:" مشكلتنا ياشيخ عادل في التفسير ( تفسير تلك النصوص ) فقد اصبح الغالبية يكيفها حسب أهوائه ومصالحه".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» خبير: نحتاج 110 مليارات متر مكعب لتخطي الفقر المائي
» "الديهي": القوى الناعمة المصرية فقدت هؤلاء الرموز
» محمد علي خير: العناية الإلهية أنقذتنا من كارثة
» "كورونا" يتفشى في فرنسا ويسجل أرقامًا مرعبة
» يكشفها طبيب صيني.. مفاجأة حول مصدر ظهور كورونا لأول مرة
» كورونا.. ارتفاع نسبة إصابة الإناث في السعودية
» عبوتان ناسفتان تستهدفان رتلين تابعين للتحالف الدولي بالعراق
» منشط الرئيس يفشل في وقف إصابات كورونا
» أمريكا.. السجن 15 عاما على رجل أطلق النار على مروحية
» فيديو مخيف.. أغنام مجمدة في مكانها لساعات.. ما السر؟
» استخدام نصف مليون كمامة في الأردن يوميًا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • شروق

    05:26 ص

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة