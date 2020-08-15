  • الأحد 16 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر03:56 ص
Advertisements
بحث متقدم
كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات "كورونا" في مصر

لبنان

180 شهيداً و92 حالة حرجة بسبب تفجير مرفأ بيروت

نتائج واعدة.. 4 لقاحات روسية أثبتت سلامتها ضد كورونا

الكشف عن علاج مصري يمنع تكاثر كورونا في الجسم

شويكار

عفاف شعيب تكشف وصية شويكار لها قبل وفاتها

ضياء رشوان

الجيل الخامس من الحروب يستهدف هذا الأمر الخطير

مقابر

حملة تطهير مقابر سوهاج تفجر مفاجأة عن السحر والأعمال

عالم الفيروسات جوناثان لاثام

يكشفها طبيب صيني.. مفاجأة حول مصدر ظهور كورونا لأول مرة

الوزير

لأول مرة.. آلية تعليم غير مسبوقة في السعودية

الدولار

أسعار الدولار تحافظ على أدائها أمام الجنيه

ترامب

ضربة قوية لـ"ترامب" قبل الانتخابات الرئاسية

"محلية البرلمان" اللي اشتري شقة بتحويشة عمره يحميها و يتصالح

آخر الأخبار

ازالات بالمنيا
ازالات بالمنيا

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

محمد موسى: اللي عمل كدا هيتعرف و هنجيبه

#

بسمة وهبة: اللي بتعملوه غلط وأخرته كارثة

#

تامر أمين: اللي عمل كدا مجرم شرعًا وقانونًا

#

إعلامي: إحنا بنتكلم بأدب و اللي بنقوله مش حرام

البرلمان

تن

مخالفات البناء

حسم الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الجدل الثائر حول من يدفع قيمة التصالح عن المباني المخالفة ، قائلا :"إن مقدم طلب التصالح على مبنى أو وحدة مخالفة هو من يسدد الرسوم، موضحا أن مقدم الطلب قد يكون صاحب العقار الأصلي، أو صاحب الوحدة، أو اتحاد الملاك. 

وأكد "الفيومي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم السبت، أنه بمجرد التقدم بطلب تصالح على أي عقار أو وحدة مخالفة، يتم على الفور إيقاف كل إجراءات الصادرة بحق الوحدة المخالفة، موضحا أن القانون يتعامل مع المنشآت المخالفة وليس مع أشخاص.

وتابع :" قانون التصالح ليس له شأن بالأوراق المزورة، مردفا: "شخص اشترى شقة بتحويشة عمره ومخالفة يروح يقدم طلب التصالح عشان يحميها"، منوها بأن سعر التصالح على متر يبدأ من 50 جنيه وحتى 2000 جنيه وذلك باختلاف المكان.

وأعلنت محافظة الجيزة أن اليوم السبت 15 أغسطس، هو آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء للمواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات للتصالح، حيث طالبت المحافظة المواطنين بسرعة التقدم للتصالح على مخالفات البناء.

وأكدت المحافظة استمرار حملات الإزالة للعقارات المخالفة والتعديات على أراضى أملاك الدولة، بالإضافة إلى إزالة العقارات التى لا ينطبق عليها شروط التصالح.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» خبير: نحتاج 110 مليارات متر مكعب لتخطي الفقر المائي
» "الديهي": القوى الناعمة المصرية فقدت هؤلاء الرموز
» محمد علي خير: العناية الإلهية أنقذتنا من كارثة
» "كورونا" يتفشى في فرنسا ويسجل أرقامًا مرعبة
» يكشفها طبيب صيني.. مفاجأة حول مصدر ظهور كورونا لأول مرة
» كورونا.. ارتفاع نسبة إصابة الإناث في السعودية
» عبوتان ناسفتان تستهدفان رتلين تابعين للتحالف الدولي بالعراق
» منشط الرئيس يفشل في وقف إصابات كورونا
» أمريكا.. السجن 15 عاما على رجل أطلق النار على مروحية
» فيديو مخيف.. أغنام مجمدة في مكانها لساعات.. ما السر؟
» استخدام نصف مليون كمامة في الأردن يوميًا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • شروق

    05:26 ص

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة