10 سيدات في مناصب قيادية برئاسة الحرمين

15 أغسطس 2020 - 11:51 ص

في إطار خطط البلاد لتمكين المرأة، أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين السعودية، اليوم السبت في بيان لها، تعيين 10 سيدات في مناصب قيادية عليا برئاسة الحرمين الشريفين.

وبحسب البيان فقد ذكرت الرئاسة المسؤولة عن المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة، توجيه رئيس شؤون الحرمين عبدالرحمن السديس تعيين السيدات من ذوات الكفاءات العاملة في الرئاسة بمناصب قيادية عليا سعيا للارتقاء بمستوى العمل بالرئاسة واستثمارا للكوادر الوطنية.

وجاء تعيين السيدات العشر في مناصب قيادية بالتزامن مع تعيين نحو 500 شاب في مناصب قيادية برئاسة شؤون الحرمين، شملت التخصصات والخدمات الإرشادية والتوجيهية والهندسية والإدارية والإشرافية والخدمية.

وشملت التعيينات الجديدة إدارات مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين ومكتبة الحرم المكي الشريف ومكتبة المسجد الحرام.

وأضافت رئاسة الحرمين أن التعيينات الجديدة تمت في جميع التخصصات والمجالات التي تهم قاصدات الحرمين الشريفين، سواءً التوجيهية أو الإرشادية والتطويرية والإدارية واللغوية والتقنية وفي مجال المكتبات وخدمات البحث العلمي وغيرها.