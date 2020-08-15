هزّت السعودية.. مقتل إعلامية شهيرة على يد زوجها بتبوك

15 أغسطس 2020 - 11:04 ص

في واقعة صادمة شغلت الرأي العام بالسعودية، أقدم زوج الإعلامية عزيزة العمراني على قتلها، دون معرفة تفاصيل الواقعة.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية فقد شهدت موقع تويتر خلال اليومين الماضيين تدشين وسم "عزيزة العمراني"، الذي امتلأ بتغريدات حول مقتل الإعلامية عزيزة العمراني على يد زوجها في تبوك، مطالبين بسرعة محاسبته على جر يمته.

وكان الكثيرون قد شيعوا جثمان الإعلامية الخميس الماض، وعقب ذلك بدأ النشطاء في تداول العديد من التغريدات حول وفاتها حيث لا تزال الجريمة تلقى ردود فعل غاضبة وسط مطالب بوضع تشريعات وقوانين تمنع وقوع جرائم مماثلة ضد النساء.

كما أعلنت وسائل إعلام أن الشرطة ألقت القبض على الزواج القاتل، دون المزيد من التفاصيل حول الدوافع، التي دفعته لارتكاب الجريمة.